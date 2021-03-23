Максим Новосёлов дал прогноз на реванш Поветкин — Уайт

Российский боец MMA Максим Новосёлов рассказал об ожиданиях от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который состоится в Гибралтаре в ночь с 27 на 28 марта мск.
«Результат любого боя трудно прогнозировать. В любую секунду поединка всё может кардинально измениться.
У Александра преимущество: он уже побеждал. И он снова выходит побеждать. Я думаю, что победа будет за ним, но она в любом случае дастся ему нелегко», — цитирует Новосёлова «РЕН ТВ».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.
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