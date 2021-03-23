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Исмаилов — Шлеменко: мужчина ты

Исмаилов — Шлеменко: мужчина ты
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко обратился с вопросом к подписчикам в «Инстаграме». Спортсмен поинтересовался, нужна ли в России цензура. Напомним, ранее Шлеменко предложил запретить в стране концерты известного рэпера Моргенштерна.

«Друзья, очень интересно ваше мнение! Нужна ли нам цензура? Должны ли мы запрещать то, что разлагает наш народ и заставляет его деградировать?! Пишите своё мнение в комментариях», — написал Шлеменко в своём «инстаграме».

«Мужчина ты», — написал в комментариях к посту другой российский боец MMA Магомед Исмаилов.

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