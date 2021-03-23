Исмаилов — Шлеменко: мужчина ты
Российский боец MMA Александр Шлеменко обратился с вопросом к подписчикам в «Инстаграме». Спортсмен поинтересовался, нужна ли в России цензура. Напомним, ранее Шлеменко предложил запретить в стране концерты известного рэпера Моргенштерна.
«Друзья, очень интересно ваше мнение! Нужна ли нам цензура? Должны ли мы запрещать то, что разлагает наш народ и заставляет его деградировать?! Пишите своё мнение в комментариях», — написал Шлеменко в своём «инстаграме».
«Мужчина ты», — написал в комментариях к посту другой российский боец MMA Магомед Исмаилов.
AMC Fight Nights 100 – турнир, который поклонники смешанных единоборств просто не могут пропустить! Покупай билеты и приходи 10 апреля в московский Дворец спорта «Лужники».
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
04:15
-
03:55
-
03:03
-
01:03
-
00:42
-
00:32
- 23 марта 2021
-
23:10
-
22:37
-
21:33
-
20:52
-
19:30
-
18:36
-
17:24
-
16:16
-
16:00
-
15:01
-
14:41
-
14:29
-
14:15
-
13:33
-
13:00
-
12:03
-
11:52
-
11:00
-
10:32
-
10:01
-
09:13
-
08:25
-
06:56
-
06:27
-
00:36
- 22 марта 2021
-
23:37
-
22:40
-
22:15
-
21:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам