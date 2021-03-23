Немков рассказал, как проходит подготовка к первому бою Гран-при Bellator

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков продолжает готовиться к дебютной защите титула. Россиянин на своей странице в «Инстаграме» рассказал, как проходит его тренировочный лагерь.

«Сегодня были спарринги! Самочувствие отличное, подготовка идёт по плану. Спасибо большое спарринг-партнёрам за помощь в подготовке», — написал Немков.

Соответствующий пост доступен на его странице в социальной сети.

Напомним, 17 апреля Вадим Немков будет защищать титул от посягательств Фила Дэвиса. Поединок пройдёт в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. В случае победы Немков в полуфинале Гран-при сразится с победителем пары Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро, эта встреча также запланирована на 16 апреля.