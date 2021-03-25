Чимаев решил тренироваться с акулами и крокодилами

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, решил освоить новый метод тренировок: с акулами и крокодилами. Об этом рассказал менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

«На этой неделе мы побеседовали с ним. Он сказал мне, что даже собирается освоить в качестве нового спецметода тренировок плавание с акулами и крокодилами», — цитирует менеджера MMA Mania.

Напомним, не так давно Хамзат Чимаев был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже президент UFC Дана Уайт помог ему с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал не бросать большой спорт.