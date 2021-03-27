Зражевская победила Вальверде и стала временной чемпионкой мира по версии WBC

В Екатеринбурге закончился бой между российский спортсменкой Татьяной Зражевской и мексиканкой Эстреллой Вальверде. В 10-раундовом поединке они разыграли титул временной чемпионки WBC в категории до 53,5 кг. Решением судей пояс забрала российская спортсменка — победа стала для неё 11-й в карьере.

«Меня переполняют эмоции. Всем спасибо за поддержку. Надеюсь, что это не временный пояс, и я стану постоянной чемпионкой и не только по этой версии. Надеюсь, что это только начало. Ждите новых побед. Боем и собой довольна. Очень хотелось закончить досрочно и показать, что такое женский бой. Это первый женский поединок в Екатеринбурге, поэтому очень хотелось показать зрелищный бой и то, чем мы отличаемся от мужчин.

Не получилось закончить досрочно, потому что это женский бой, и мы более стойкие. Надеюсь, что это все видели. Было очень много точных ударов. Наверное, каждая хотела победить, поэтому каждая стояла до конца и терпела. Соперница сильная, мы к ней упорно готовились. Она опытнее меня, и плюс мексиканский стиль отличается от нашего видения боя. Но у меня есть любительский опыт, и к каждой сопернице можно подобрать ключ. Мы были ко всему готовы, и все её сюрпризы проработали дома на тренировках», — сказала Зражевская пресс-службе RCC Boxing Promotion.