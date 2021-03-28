Луке победил Вудли удушающим приёмом в соглавном бою на UFC 260

Американский боец Тайрон Вудли проиграл бразильцу Висенте Луке в соглавном бою UFC 260 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Поединок в полусреднем весе завершился в первом раунде – америкнаский боец сдался после удушающего приёма. На счету 38-летнего Вудли 19 побед и 7 поражений, у 29-летнего Луке 20 победа и 7 поражений.

В рамках предварительного карда россиянин Абубакар Нурмагомедов сразился с американцем Джаредом Гуденом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой в рамках UFC. Свой первый бой в лиге он проиграл.

В главном бою сойдутся обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну.