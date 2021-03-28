Кормье: победа Нганну изменит отношение к титулу UFC в тяжёлом весе в спортивном мире

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поздравил Фрэнсиса Нганну, который стал чемпионом UFC в тяжёлом весе.
«Поздравляю нового короля мира в тяжёлом весе. Не сомневайтесь, титул Фрэнсиса всё меняет. Он изменит отношение к титулу UFC в тяжёлом весе в спортивном мире», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере», добавив хештег «эра Нганну».
Нганну нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде в главном событии турнира UFC 260. Следующим возможным претендентом на пояс станет 33-летний Джон Джонс, поднимающийся в дивизион выше. На его счету 26 побед и одно поражение в ММА.
Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.
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