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Нганну: думаю, теперь стоит ожидать, что UFC отправится в Африку

Нганну: думаю, теперь стоит ожидать, что UFC отправится в Африку
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал, как ему помогло присутствие в углу чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана во время титульного боя со Стипе Миочичем.

«Я знал, что он будет там ещё до того, как попросил его об этом. Знал, что он будет отличной эмоциональной поддержкой для меня, потому что я считаю его братом. С момента знакомства мы всегда помогаем друг другу и поддерживаем во всём. Плюс у него есть экспертные знания в борьбе. Я знал, что это будет очень важным, решающим фактором. Нужно не забывать тот факт, что он является чемпионом, так что это вдохновляло меня. Это мотивировало меня присоединиться к нему и Адесанье, чтобы у нас было три африканских чемпиона. Думаю, теперь стоит ожидать, что UFC отправится в Африку», — сказал Нганну.

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