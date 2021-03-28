Хабиб: поздравляю Африку, теперь у вас три чемпиона UFC
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в «Твиттере» отметил, что теперь сразу три представителя Африки являются чемпионами промоушена в своих дивизионах.
«Поздравляю Африку, теперь у вас три чемпиона UFC», – написал Нурмагомедов.
В рамках главного события UFC 260 французский боец камерунского происхождения Фрэнсис Нганну стал новым чемпионом в тяжёлом весе, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде.
Отметим, в среднем весе чемпионом является 31-летний новозеландец Исраэль Адесанья, а в полусреднем – 33-летний американец Камару Усман. У обоих бойцов нигерийское происхождение.
Следующим возможным соперником нового чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну станет 33-летний американец Джон Джонс, поднимающийся в дивизион выше.
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