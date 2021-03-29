Митрион снялся с боя с Форчуном на Bellator 255

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион, выступающий в MMA-промоушене Bellator в тяжёлой весовой категории, снялся с поединка с соотечественником Тайреллом Форчуном. Бой должен был состояться на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь со 2 на 3 апреля мск. Причины такого решения остаются неизвестными. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

Ожидается, что вместо Митриона с Форчуном сразится Джек Мэй, ранее выступавший в UFC. На счету Форчуна 10 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение. У Мэя 11 побед и семь поражений в 18 поединках в MMA.

Напомним, Bellator 255 станет первым турниром промоушена в 2021 году.