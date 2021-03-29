Боец UFC Стипе Миочич впервые высказался после поражения от Фрэнсиса Нганну в титульном бою на турнире UFC 260.

«Первым делом хочу сказать, что я в порядке. Я знаю, что моё падение было не самым изящным, но я был без сознания, такое бывает.



Мои друзья и поклонники — особенно из Хорватии и Кливленда — я люблю вас, и мне очень жаль. Ненавижу вас подводить. Спасибо моей команде. Я знаю, что после каждого поражения вы чувствуете то же самое, что и я. Мы выигрываем, как семья, и проигрываем, как семья. Поражения — это невесело, после них всегда остаётся боль, но такова наша работа. Нельзя победить всех, и важно понимать, что проигрыш — это такая же часть спорта и жизни, как и победа.



Никогда не забывайте, что бог всегда будет ставить вас туда, где вы должны быть в тот самый момент. Вы не можете останавливаться на том, что должны были сделать лучше, но можете учиться и совершенствоваться, и возвращаться более подготовленными в следующий раз.



К сожалению, я отклонился от своего плана. Я чувствовал себя прекрасно в начале второго раунда, но в момент удара я не был готов. Он увидел, что я открылся, и сделал то, что сделал бы любой хороший боец. Это была моя ошибка, которую я признаю. Это больше не повторится.



Наконец, хочу поздравить Фрэнсиса Нганну и его команду с заслуженной победой. Наслаждайся ей! А я пока собираюсь насладиться отдыхом, провести немного времени со своей семьёй и дождаться рождения сына», — написал Миочич на своей странице в «Инстаграме».