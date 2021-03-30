Нганну ворвался в топ-5 сводного рейтинга UFC после нокаута Миочича
Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, который нокаутировал Стипе Миочича в минувшие выходные, отыграл сразу восемь мест в сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. В обновлённой версии рейтинга спортсменов Нганну располагается на пятой строчке, его опережают бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, чемпион в полусреднем весе Камару Усман, лучший полулегковес Александер Волкановски и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья.
Что касается Миочича, то он с третьего места опустился на седьмое. Бывший обладатель пояса в легчайшем весе россиянин Пётр Ян, как и прежде, располагается на 12-й строчке в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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