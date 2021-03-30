Фото: Тони Фергюсон готовится к бою с Дариушем с Жоржем Сен-Пьером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадец Жорж Сен-Пьер опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке вместе с Сен-Пьером стоят известный тренер Фредди Роуч и американский боец MMA Тони Фергюсон (слева направо).

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Жоржа Сен-Пьера.

Напомним, в ночь с 15 на 16 мая мск Фергюсон сразится с Бенейлом Дариушем на турнире UFC 262. Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год для него сложился неудачно. В мае он досрочно проиграл Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил Чарльзу Оливейре. Что касается Дариуша, то уроженец Ирана ассирийского происхождения уже бился в 2021 году. В феврале он раздельным решением победил Карлоса Диего Феррейру. Это была шестая кряду победа Дариуша в UFC.