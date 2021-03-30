Малыхин: состояние А. Емельяненко сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин поделился мнением о другом бойце MMA Александре Емельяненко. По словам Малыхина, его сильно напугало состояние Емельяненко, который ранее на одном из турниров ACA впервые после долгого перерыва появился на публике.

«Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Одним словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают.

Сейчас в России наступает эра фриковых боёв, хайпа. Поэтому Емельяненко будет востребован, но с кем он будет драться? Безусловно, он будет ронять таких, как Джиган. Непонятно, чем думают эти ребята. Какой бы Саня ни был, но он спортсмен. Поэтому я бы не советовал смотреть на то, что он не в форме. Ему хватит здоровья, чтобы нанести им большой урон. Но биться на одном уровне со мной, Волковым, Немковым, Гольцовым не стоит. На профессиональном уровне Емельяненко делать нечего», — цитирует бойца «RT на русском».