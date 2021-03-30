Пётр Ян высмеял Стерлинга
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян снова высмеял своего недавнего соперника, действующего чемпиона лиги Алджэмейна Стерлинга. Россиянин на своей странице в «Твиттере» выложил подборку эпизодов поединка со Стерлингом, в которых американец оказывался на канвасе.
«Этот канвас такой скользкий», — написал Ян.
Соответствующее видео доступно на странице бойца в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретились на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин лидировал по очкам, но в четвёртом отрезке нанёс запрещённый удар. В результате Петра дисквалифицировали, а его соперник получил звание чемпиона. В UFC обещают организовать реванш бойцов в скором времени.
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