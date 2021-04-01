Патрисиу Фрейре отреагировал на первое место в сводном рейтинге Bellator

Действующий чемпион Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Питбуль Фрейре прокомментировал то, что его поставили на первое место в сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от веса. Напомним, на второй строчке оказался действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков.

«Приятно, когда тебя признают — в первую очередь компания, а затем и публика. Лично для меня это только начало. Я планировал это ещё тогда, когда только начинал выступать в смешанных единоборствах. Я здесь для того, чтобы побить все рекорды. Это начало пути Патрисиу Питбуля», — приводит слова Фрейре MMAJunkie.

В ближайшие выходные Патрисиу Фрейре предстоит защита пояса Bellator в полулёгком весе в поединке с Эммануэлем Санчесом.