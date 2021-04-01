Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант показала фото, на котором она полностью обнажена

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В видео показаны различные моменты фотосессий Ванзант, в одном из кадров она предстала полностью обнажённой, прикрыв грудь рукой.

Фото: https://www.instagram.com/paigevanzant/?hl=ru

В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.

До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове», где уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.