Чимаев — президенту UFC: скоро увидимся, бро
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, обратился к президенту промоушена Дане Уайту. Спортсмен выложил в «Инстаграм» видео встречи с Уайтом, снятое ранее.
«Скоро увидимся, бро», — подписал он видео.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.
Напомним, не так давно Хамзат Чимаев был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже президент промоушена UFC Дана Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал его не бросать большой спорт.
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