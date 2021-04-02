Чимаев — президенту UFC: скоро увидимся, бро

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, обратился к президенту промоушена Дане Уайту. Спортсмен выложил в «Инстаграм» видео встречи с Уайтом, снятое ранее.

«Скоро увидимся, бро», — подписал он видео.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Напомним, не так давно Хамзат Чимаев был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже президент промоушена UFC Дана Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал его не бросать большой спорт.