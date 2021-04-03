Муртазалиев победой дебютировал в Bellator. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг

В ночь со 2 на 3 апреля мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) идёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В рамках предварительного карда россиянин Халид Муртазалиев встретился с бразильцем Фабио Агуайаром.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей

Напомним, Халид Муртазалиев получил дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA) на два года в октябре 2018 года, после того как в его допинг-пробах обнаружили следы анаболического стероида дростанолона и его метаболитов.

В главном событии вечера сразятся чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес. Также в основном карде выступит россиянин Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который сразится с Майком Хэмелом. В рамках предварительного карда россиянина Магомед Магомедов встретится с представителем США Си-Джеем Гамильтоном.