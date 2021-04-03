Фрейре задушил Санчеса в первом раунде главного боя Bellator 255

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь со 2 на 3 апреля мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 255.

В главном событии вечера сразились чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес. Фрейре применил к Санчесу удушающий приём в первом раунде, заставив соперника заснуть.

Ранее в со-главном бою турнира сошлись американец Нейман Грейси и представитель Ямайки Джейсон Джексон. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Джексону.

В рамках основного карда россиянин Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей. В предварительном карде россиянин Магомед Магомедов встретился с представителем США Си-Джеем Гамильтоном. Досрочную победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал Магомедов. Другой россиянин Халид Муртазалиев единогласным решением победил бразильца Фабио Агуайара.