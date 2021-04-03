Энди Руис рассказал, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Фьюри
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энди Руис поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа. По мнению Руиса, Джошуа нужно действовать более активно, чтобы одержать победу.
«У Фьюри странный стиль ведения боя. Я думаю, что если Джошуа не будет тереться спиной об канаты, как он это делал в нашем поединке, а пойдёт вперёд с комбинациями, то сможет победить», — цитирует Руиса Daily Mail.
Руис является единственным, кому удалось нанести поражение Джошуа. Но в бое-реванше британец одержал убедительную победу.
Ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа согласовали проведение двух поединков. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.
Уайт: я сломаю Джошуа ногу. А потом подерусь с Фьюри
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
16:41
-
15:52
-
14:52
-
14:38
-
13:39
-
12:16
-
11:33
-
10:58
-
09:13
-
06:28
-
06:07
-
05:24
-
03:26
-
02:50
-
00:55
- 2 апреля 2021
-
23:30
-
22:43
-
21:25
-
20:43
-
19:59
-
19:37
-
18:55
-
17:15
-
16:35
-
16:04
-
15:32
-
15:00
-
14:22
-
14:06
-
13:01
-
12:01
-
11:01
-
10:39
-
10:02
-
09:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам