Энди Руис рассказал, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энди Руис поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа. По мнению Руиса, Джошуа нужно действовать более активно, чтобы одержать победу.

«У Фьюри странный стиль ведения боя. Я думаю, что если Джошуа не будет тереться спиной об канаты, как он это делал в нашем поединке, а пойдёт вперёд с комбинациями, то сможет победить», — цитирует Руиса Daily Mail.

Руис является единственным, кому удалось нанести поражение Джошуа. Но в бое-реванше британец одержал убедительную победу.

Ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа согласовали проведение двух поединков. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.