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43-летний Дэмиан Майя встретится с Белалом Мухаммедом

43-летний Дэмиан Майя встретится с Белалом Мухаммедом
Бокс/ММА / UFC 0
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Ветеран смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем и среднем весе, 43-летний Дэмиан Майя проведет 33-й поединок в карьере в американском промоушене. Известный боец выступит на турнире UFC 263, проведение которого запланировано на 12 июня. Соперником Дэмиана станет Белал Мухаммед, сообщает MMA Fighting.

Майя последний раз появлялся в октагоне в марте 2020 года. На домашнем для себя турнире в Бразилии он техническим нокаутом уже в первом раунде проиграл Гилберту Бёрнсу. Это было лишь второе досрочное поражение в многолетней карьере Майи.

Что касается Мухаммеда, он последний раз бился в минувшем месяце. Поединок Белала с Леоном Эдвардсом возглавил один из мартовских турниров. Встреча была остановлена в первом раунде из-за тычка в глаз, в результате чего Мухаммед не мог продолжать драться. Бой признали несостоявшимся.

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