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Магомедов: страшнее весогонки Балаева я не видел. Кто не видел — посмотрите

Магомедов: страшнее весогонки Балаева я не видел. Кто не видел — посмотрите
Бокс/ММА / Bellator 0
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, рассказал об отношении к весогонкам. По его мнению, самая страшная весогонка была у бывшего чемпиона Absolute Championship Berkut (АСВ) в полулёгкой весовой категории Марата Балаева.

«Пояс забрать, пару поясов, и закрыть эту главу. Сколько можно убивать себя (весогонками. — Прим. «Чемпионата»)? Но я видел страшнее весогонку. Когда Марат Балаев… Кто не видел, посмотрите. Хуже этой весогонки я не видел.

На моём первом месте — весогонки Хабиба (Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») и Марата. Их весогонки — это топ. Вот это натура характера. Мы-то что? Только 50 процентов. Вот они реально на характере гоняют, молодцы», — рассказал Магомедов в интервью YouTube-каналу StarFund.

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