Магомедшарипов отреагировал на совместное фото с Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, оставил комментарий под постом бывшего обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который показал совместное фото с ним.

«Не той рабочей стороной встал», — написал Магомедшарипов в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

