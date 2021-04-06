Магомедшарипов отреагировал на совместное фото с Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, оставил комментарий под постом бывшего обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который показал совместное фото с ним.
«Не той рабочей стороной встал», — написал Магомедшарипов в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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