В UFC показали новую экипировку бойцов
Пресс-служба UFC на странице организации в «Инстаграме» показала фото новой экипировки бойцов. Смена формы связана со сменой спонсора компании. После пятилетнего сотрудничества с Reebok спортивную амуницию будет поставлять производитель Venum.
О сделке между UFC и бразильским производителем было объявлено в июле 2020 года, она вступает в силу с апреля 2021 года. Ожидается, что уже на ближайшем турнире бойцы выйдут в октагон в обновлённой форме.
Соответствующее фото доступно на официальной странице UFC в «Инстаграме».
Напомним, многие элитные бойцы американского промоушена были недовольны контрактом UFC с предыдущим спонсором. Новый поставщик формы несущественно, но поднял спонсорские гонорары спортсменам.
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