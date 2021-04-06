Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В UFC показали новую экипировку бойцов

В UFC показали новую экипировку бойцов
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC на странице организации в «Инстаграме» показала фото новой экипировки бойцов. Смена формы связана со сменой спонсора компании. После пятилетнего сотрудничества с Reebok спортивную амуницию будет поставлять производитель Venum.

О сделке между UFC и бразильским производителем было объявлено в июле 2020 года, она вступает в силу с апреля 2021 года. Ожидается, что уже на ближайшем турнире бойцы выйдут в октагон в обновлённой форме.

Соответствующее фото доступно на официальной странице UFC в «Инстаграме».

Напомним, многие элитные бойцы американского промоушена были недовольны контрактом UFC с предыдущим спонсором. Новый поставщик формы несущественно, но поднял спонсорские гонорары спортсменам.

UFC поменял спонсора. Теперь чемпионам будут доплачивать на $ 2 тыс. больше
Джон Джонс требует за следующий бой $ 50 млн. Будет ли он в восторге от новой надбавки?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021