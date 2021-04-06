UFC поменял спонсора. Теперь чемпионам будут доплачивать на $ 2 тыс. больше

Для многих болельщиков UFC, особенно тех, кто следит за лигой не так уж много времени, бренд промоушена неразрывно связан с другим всемирно известным мировым брендом, производителем спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok. Две компании на протяжении нескольких лет шли рука об руку, каждый спортсмен лиги одевался исключительно в экипировку от Reebok, изображение двух известных логотипов по соседству настолько примелькались, что представить одно без другого уже сложно.

Но уже на ближайшем турнире UFC придётся привыкать к новым реалиям. Промоушен завершил сотрудничество с гигантом текстильной промышленности, подписав спонсорское соглашение с Venum. На чём базировалось сотрудничество UFC и Reebok, что предлагает Venum и кто выиграет от новой сделки? Отвечаем на эти вопросы.

Reebok потратил на бойцов почти $ 40 млн

До сделки UFC и Reebok бойцы промоушена имели право заключать спонсорские соглашения с любыми производителями экипировки и, соответственно, могли выходить в октагон, представляя разные бренды. Но в декабре 2014 года в компании объявили о контракте с Reebok. Согласно ему, бойцы больше не могли представлять разные бренды и должны были выступать только с логотипами одной компании. Сделка вступила в силу в июле 2015 года.

По сведениям из открытых источников спонсорское соглашение предусматривало, что производитель экипировки потратит на UFC $ 70 млн. Почти $ 39,5 млн из них ушли на гонорары бойцам. Казалось бы, внушительная сумма. Но если учитывать, что сумма тратилась годами, то выходит, что в год Reeboк выделял на гонорары менее $ 10 млн на огромное количество бойцов.

Изначально ожидалось, что структура выплат будет напрямую зависеть от рейтинга бойцов. Открытое недовольство такой системой принудило стороны сразу отказаться от такой идеи. В итоге сумма выплаты зависела от опыта бойца, а конкретно, от количества проведённых в UFC поединков.

Структура гонораров от Reeboк выглядела следующим образом:

1-5 поединков в UFC – доплата в размере $ 2,5 тыс.

6-10 поединков в UFC – доплата в размере $ 5 тыс.

11-15 поединков в UFC — доплата в размере $ 10 тыс.

16-20 поединков в UFC — доплата в размере $ 15 тыс.

21 и более поединков в UFC — доплата в размере $ 20 тыс.

Претендент в титульном бою – доплата в размере $ 30 тыс.

Защита титула чемпионом – доплата в размере $ 40 тыс.



То есть, как видим, гонорары, даже по меркам всё того же профессионального бокса были очень малы. Понятно, что гонорар бойца также состоит из выплат конкретно по контракту с UFC, а также за победы и работу с медиа. Но, как бы то ни было, такие выплаты от крупнейшего спонсора компании смотрелись неоднозначно. Очевидно, что такое соглашение могло устраивать новичков, которые приходят в лигу малоизвестными и без существенной поддержки со стороны. Но вот звёзды промоушена могли бы зарабатывать гораздо больше на эксклюзивных личных контрактах с теми или иными компаниями. Так что недовольство бойцов со временем нарастало. Порой контракт UFC и Reebok называли едва ли не кабальным для бойцов. В итоге новое соглашение с Reebok подписано не было.

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Venum

Соглашение с предыдущим спонсором истекло ещё в 2020 году. В июле того же года в UFC объявили, что новым партнёром компании станет бразильский бренд спортивной одежды Venum.

«Мы рады, что Venum присоединится к нам в качестве нового эксклюзивного глобального партнёра по экипировке и одежде, — прокомментировал Дана Уайт. — Venum является культовым брендом в мире единоборств и хорошо понимает уникальные потребности бойцов ММА. Франк Дюпюи и его команда из Venum обладают техническими знаниями и опытом, благодаря которым для бойцов UFC и обычных фанатов будет производиться экипировка мирового класса. Мы с нетерпением ждём момента, когда сможем поработать с ними над новой версией формы UFC».

«Мы ценим наше шестилетнее партнерство с Reebok. Это была революционная сделка, сыгравшая ключевую роль в росте обоих брендов. Мы рады, что Reebok останется с нами в качестве официального спонсора обуви UFC до конца 2021 года», — сказал тогда президент промоушена Дана Уайт пресс-службе лиги.

Учитывая то, сколько жалоб от бойцов поступало на сделку с Reebok, они рассчитывали, что новое спонсорство принесёт существенный рост гонораров. Но говорить о значительной прибавке не приходится. От новой структуры гонораров больше всего выигрывают новички лиги, чьи выплаты повысятся едва ли в два раза. А вот чемпионов ждала насмешка.

1-3 поединка в UFC – доплата в размере $ 4 тыс.

4-5 поединков в UFC – доплата в размере $ 4,5 тыс.

6-10 поединков в UFC — доплата в размере $ 6 тыс.

11-15 поединков в UFC — доплата в размере $ 11 тыс.

16-20 поединков в UFC — доплата в размере $ 16 тыс.

21 и более поединков в UFC — доплата в размере $ 21 тыс.

Претендент в титульном бою – доплата в размере $ 32 тыс.

Защита титула чемпионом – доплата в размере $ 42 тыс.

Кто выиграет от сделки?

Как говорилось выше, партнёрство с новым спонсором станет выгодным для сравнительно неопытных бойцов, которые уже в первом поединке получат от Venum почти столько же, сколько бы получали от Reebok после пяти боёв в лиге.

Очевидно, что от партнёрства выиграет сама бразильская компания. Нельзя сказать, что в прошлом она была неизвестной. Но из мира единоборств с ней раньше в основном работали опять-таки бразильцы. Можно вспомнить о сотрудничестве с бывшими чемпионами мира по боксу Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком и Хорхе Линаресом, но всё это капля в море по сравнению с тем, что может дать проект с UFC.

Почти наверняка выигрывает от сделки и UFC. Уж где-где, а там всегда умеют найти выгоду. Кто останется недовольным? Снова звёзды и чемпионы. Эксклюзивность соглашения с Venum снова исключает партнёрство с другими компаниями. Так что первые лица компании лишены возможности заключать сделки с теми же Nike или Adidas. Но мало того, недовольство будет подкреплено ещё и смехотворной надбавкой. Для чемпионов отличие Reebok и Venum будет заключаться в том, что последний будет доплачивать на 5% больше, то есть на $ 2 тыс. Серьёзно?

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В UFC и правда думают, что такие надбавки позволят сдержать бунты, подобные тем, которые устраивают Джонс, Масвидаль и другие? Думается, что нет. Боссы лиги понимают, что к чему. Но на первый план пытаются ставить интересы бренда UFC, а не отдельных личностей.

Что же до Джонса, то думается, что Костлявому, требующему за поединок с Фрэнсисом Нганну $ 50 млн, будет особенно приятно прочесть о новых условиях спонсорских контрактов. После такого и впрямь задаёшься вопросом, быть может критика Джонсом политики распределения гонораров от UFC не так уж и несправедлива?