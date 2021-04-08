Стерлинг отреагировал на победу Мораеша после удара коленом в голову легенде UFC Джонсону

31-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, ставший чемпионом в легчайшей весовой категории после скандального поединка с россиянином Петром Яном на турнире UFC 259, отреагировал на победу Адриано Мораеша в титульном поединке промоушена ONE Championship в бою с легендой UFC Деметриусом Джонсоном.
«Вот почему удары коленом перед сбитым противником – зло и являются нелигитимными в ММА в UFC! Если бы этот турнир проходил в США, то такой удар коленом не был бы разрешён, и мышонок (прозвище Джонсона. – Прим. «Чемпионата») мог бы встать более безопасным способом.
Я надеюсь, что Джонсон в порядке, но именно поэтому я не согласен с этими правилами», — гласит пост Стерлинга в «Твиттере».
Отметим, что бой был завершён после проведения Мораешом приёма, который использовал российский боец UFC Пётр Ян в титульном поединке турнира UFC 259 в начале марта в бою с Алджэмейном Стерлингом.
Напомним, что тогда Ян нанёс Стерлингу удар в голову коленом, однако рука американца едва касалась канваса, а три точки были зафиксированы, вследствие чего последовала дисквалификация российского чемпиона. Здесь эпизод – точная копия, только в промоушене ONE подобные удары разрешены.
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