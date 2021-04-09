Менеджер Петра Яна отреагировал на слова Стерлинга об отказе от реванша

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал слова обладателя пояса Алджэмейна Стерлинга. Ранее Стерлинг заявил, что уже отклонил одно предложение провести реванш с Яном, и предупредил, что предстоящая операция может надолго вывести его из строя.

«Эти проблемы со здоровьем у Стерлинга уже давно, он выступает с этими травмами довольно долго. И сейчас он просто понимает, что это хорошая возможность, чтобы затянуть и отсрочить реванш.

Эту операцию он мог бы давно сделать или не делать вообще. Как мы и предполагали, он любыми способами пытается избежать реванша. Но я уверен, что если он выйдет из строя на долгий срок, то UFC либо введёт временный титул, либо лишит его пояса. Мы рассматриваем только вариант боя за пояс — временный или вакантный», — цитирует Абдрахманова ТАСС.