Макгрегор потроллил Нурмагомедова, а потом удалил твит

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор потроллил бывшего обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Дагестанцы в автобусе только и делают, что пукают», — написал Макгрегор в своём «твиттере», тегнув Нурмагомедова. Вскоре после этого Конор удалил твит.

Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru

Этим твитом Макгрегор намекнул на инцидент, случившийся перед турниром UFC 229 в апреле 2018 года. Тогда ирландец атаковал автобус, в котором находились Нурмагомедов и представители его команды.

В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. В октябре 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры, официально подтвердив это в марте 2021 года.