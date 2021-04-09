Макгрегор потроллил Нурмагомедова, а потом удалил твит

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор потроллил бывшего обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Дагестанцы в автобусе только и делают, что пукают», — написал Макгрегор в своём «твиттере», тегнув Нурмагомедова. Вскоре после этого Конор удалил твит.
Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru
Этим твитом Макгрегор намекнул на инцидент, случившийся перед турниром UFC 229 в апреле 2018 года. Тогда ирландец атаковал автобус, в котором находились Нурмагомедов и представители его команды.
В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. В октябре 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры, официально подтвердив это в марте 2021 года.
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