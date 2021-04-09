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«Пора прощаться с боксом». Виталий Кличко в 2004 году советовал брату завершить карьеру

«Пора прощаться с боксом». Виталий Кличко в 2004 году советовал брату завершить карьеру
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко рассказал, что его старший брат Виталий советовал ему завершить карьеру в 2004 году, когда Владимир проиграл Лэймону Брюстеру.

«Когда я понял, что стану великим? После поражений. В 2003-2004 годах я проиграл дважды за 12 месяцев. После второго поражения все списывали меня со счетов. Но тогда я точно знал, что начинаю с чистого листа. Я изменил свою команду, изменил всё. Хотите верьте, хотите нет, но даже мой старший брат тогда сказал мне: „знаешь брат, пора прощаться с боксом“.

Но внутри я знал, что этого не случится, что это только начало. Это просто чувство, это нельзя понять. Это просто чувство и оно было очень сильным, даже невзирая на то, что у меня не было козырей. Знал, что вернусь и стану лучшим. Это невозможно объяснить", — сказал Кличко-младший в интервью Miami Herbert Business School в YouTube.

В 2004 году Владимир Кличко проиграл нокаутом Лэймону Брюстеру. Но уже в 2006 году он стал чемпионом мира и удерживал это звание вплоть до 2015 года, попутно собрав 3 из 4 основных чемпионских пояса, а также пояс по версии IBO.

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