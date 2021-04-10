Хабиб поддержал Умара Нурмагомедова, который перенёс операцию на колене
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к двоюродному брату Умару Нурмагомедову, который недавно перенёс операцию на колене из-за разрыва связок.
«Не спеши, вздохни, осмотрись и задай себе вопрос: зачем и для чего? И никогда не сдавайся», — написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме». К записи было прикреплено фото, на которой боец находится у кровати брата. На фото видно, что ногу Умара охватывает гипс и специальный ортез. У изголовья кровати Нурмагомедова-младшего видны костыли.
Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC в январе 2021 года. Тогда он досрочно победил казахстанца Сергея Морозова.
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