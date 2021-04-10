Конор Макгрегор дал прогноз на третий бой с Дастином Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал прогноз на третий поединок с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Ирландец уверяет, что расправится с соперником за четыре раунда.
«Прогноз. В третьем поединке я выиграю благодаря фронт-кику в нос. В четвёртом раунде его нос нужно подправить. Сделаю ему ринопластику», — написал Макгрегор.
Соответствующий пост доступен на странице бойца в «Инстаграме».
Напомним, в прошлом соперники бились дважды. В 2014 году ирландец нокаутировал соперника уже в первом раунде. Вторая схватка бойцов состоялась в январе 2021 года. На этот раз нокаутом во втором раунде приграл Макгрегор. Третий поединок Конора с Дастином состоится 10 июля и станет главным событием турнира UFC 263.
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