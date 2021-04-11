Липинец не получил серьёзных травм в бою с Эннисом, несмотря на нокаут

Экс-чемпион мира по версии IBF россиянин Сергей Липинец не получил серьёзных травм в бою с представителем США Джейнером Эннисом, несмотря на нокаут.

«Сергей прошёл обследование после боя. У него нет проблем со здоровьем», — приводит слова представителя боксёра ТАСС.

Липинец уступил Эннису нокаутом в 6-м раунде, побывав перед этим в нокдауне в 4-м раунде. Таким образом, Сергей потерпел второе поражение в карьере. На его счету 16 побед, 12 из которых нокаутом. У его оппонента 26 побед, 24 из них – нокаутом.

Липинец — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион России среди любителей и профессионалов, призёр чемпионата мира, чемпион мира и России среди профессионалов по версии WAKO PRO, занимающий 14-е место в мировом рейтинге средневесов и второе – по России. В профессиональном боксе он был чемпионом мира по версии IBF (2017—2018) в первом полусреднем весе.