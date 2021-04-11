Российский боец смешанных единоборств, чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв рассказал о проблемах с организацией перенесённого AMC Fight Nights 100.

«Честно, уже с четверга был в курсе, что есть определённые сложности с организацией шоу, но не придавал этому значения. У Камила Гаджиева были сомнения в плане подготовки турнира, но думал, что всё решится положительно. В итоге получилось так, как получилось. Не угадаешь. Но главное, что турнир всё равно состоится. Надеюсь, он пройдёт не при пустых трибунах, а какое-то число болельщиков будет допущено.



Камил был очень напряжён все эти дни. В субботу позвонил до обеда, и по его голосу было понятно, что ему сейчас очень тяжело. Сказал лишь одно: «В воскресенье готов драться?». Ответил, что готов, поддержал его. Даже не стал спрашивать, где, во сколько конкретно. Всё это было неважно. Понимаю, с какими сложностями приходится сталкиваться Гаджиеву. Человек занимается переносом турнира из одного места в другое. За сутки осуществить подобное крайне сложно, особенно если речь идёт о таком крупном мероприятии, как Fight Nights. Сил ему и терпения», — приводит слова Бикрёва «RT на русском».