Власов и Смит показали почти одинаковую статистику ударов

Ранним утром 11 апреля, по московскому времени, в Талсе (штат Оклахома, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого бились Максим Власов и Джо Смит. На кону схватки стоял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.

По итогам схватки судьи решением большинства отдали победу Смиту. Статистика ударов этой схватки показала, что поединок действительно был очень близким.

Смит за 12 раундов выбросил 888 ударов, донеся до цели 226 из них. Таким образом, процент точности ударов Джо составил 25,5%. Власов выбросил за бой 863 удара, из них 214 пришлось точно в цель (24,8% точности), сообщает CompuBox.При этом если брать за ориентир разбивку ударов по раундам, то Максим выиграл 7 из 12 раундов.