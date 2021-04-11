В Bellator пообещали провести бой за звание временного чемпиона в тяжёлом весе

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что в лиге готовятся объявить о поединке за титул временного чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Это связано с тем, что обладатель полноценного пояса в этом дивизионе Райан Бейдер прошёл в полуфинал Гран-при полутяжёлого веса и пока будет занять именно в этой категории.

«Думаю, пришло время для временного титула в тяжёлом весе. Райан, очевидно, двигается дальше по турнирной сетке. Так что, скорее всего, речь пойдёт о временном титуле. Соответствующий поединок мы анонсируем в течение нескольких недель. Возможно, это случится и на следующей неделе. В любом случае, будем двигаться в этом направлении», — приводит слова Кокера портал MMA Fighting.

Напомним, что в полуфинале Гран-при Бэйдер встретится с победителем пары Кори Андерсон — Давлетжан Ягшимурадов.