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В Bellator пообещали провести бой за звание временного чемпиона в тяжёлом весе

В Bellator пообещали провести бой за звание временного чемпиона в тяжёлом весе
Бокс/ММА / Bellator 0
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Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что в лиге готовятся объявить о поединке за титул временного чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Это связано с тем, что обладатель полноценного пояса в этом дивизионе Райан Бейдер прошёл в полуфинал Гран-при полутяжёлого веса и пока будет занять именно в этой категории.

«Думаю, пришло время для временного титула в тяжёлом весе. Райан, очевидно, двигается дальше по турнирной сетке. Так что, скорее всего, речь пойдёт о временном титуле. Соответствующий поединок мы анонсируем в течение нескольких недель. Возможно, это случится и на следующей неделе. В любом случае, будем двигаться в этом направлении», — приводит слова Кокера портал MMA Fighting.

Напомним, что в полуфинале Гран-при Бэйдер встретится с победителем пары Кори Андерсон — Давлетжан Ягшимурадов.

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