Чимаев — Кадырову: старший брат, не вижу тебя что-то в зале

Боец UFC Хамзат Чимаев находится с визитом в Чечне. В Грозном он продолжает тренироваться. Судя по всему, одну из тренировочных сессий он рассчитывал провести с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, но политик не нашёл время прийти в зал.

Чимаев в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместил фотографию пустого спортивного зала и тегнул Рамзана Кадырова.

«Старший брат, не вижу тебя что-то в зале», — написал Чимаев.

Напомним, Хамзат Чимаев не так давно тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаевв объявил об уходе из спорта. Но Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать спорт.