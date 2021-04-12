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Авсарагова рассказала, как нокаутировала соперницу за 29 секунд

Авсарагова рассказала, как нокаутировала соперницу за 29 секунд
Бокс/ММА / Bellator 0

Россиянка Диана Авсарагова прокомментировала дебютный поединок в Bellator. Она за 29 секунд нокаутировала американку Тару Графф.

«Я рассчитывала на полный бой, на все три раунда. Но я очень довольна результатом. Я очень волновалась перед этим боем, потому что у меня был долгий простой. Не дралась почти 2,5 года. Было волнение, но уже перед самым выходом в октагон я успокоилась.

Я думаю, что не успела себя показать на все сто процентов. Бой закончился слишком быстро. Мне есть что показать и чем удивить.

Я смотрела последний бой соперницы и не думала, что всё так быстро закончится. Я рассчитывала на все три раунда. Но я понимала, что она будет постоянно на меня идти, оказывать давление. Мне необходимо было просто встречать её ударами», — рассказала Авсарагова на пресс-конференции.

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