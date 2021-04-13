Менеджер Нурмагомедова рассказал, сколько Хабиб платит за ночь в отеле

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал, сколько его подопечный платит за ночь в отеле. По словам Абдель-Азиза, Нурмагомедов предпочитает недорогие отели.

«Хабиб зарабатывает очень много. Однако, приезжая на турнир UFC или Bellator, он останавливается в отеле, где номер за ночь стоит всего 50 долларов», — цитирует менеджера BJPenn.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.