«Чёрный парень с русским именем». Тайсон назвал самого опасного соперника Нганну

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории американец Майк Тайсон рассказал, что Жаирзиньо Розенструйк, по его мнению, был самым опасным соперником в карьере чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. В мае 2020 года Нганну нокаутировал Розенструйка за 19 секунд.

Между Тайсоном и Нганну состоялся такой диалог в интервью для YouTube-канала Hotboxin' with Mike Tyson.

Тайсон: «Ты побеждал самых опасных бойцов. Как звали того чёрного парня с русским именем? Он был крепким засранцем. Как его звали?»

Нганну: «Жаирзиньо Розенструйк. Он из Суринама».

Тайсон: «Да, у него, похоже, русская фамилия. Он был опасным, но ты вышел и вырубил его наглухо».

34-летний Нганну стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав бывшего обладателя пояса Стипе Миочича на турнире UFC 260 в марте.