Костя Цзю рассказал, почему Поветкину необходимо завершать карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мыслями о перспективах бывшего временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александра Поветкина. В частности, Цзю объяснил, почему возрастному боксёру уже пора завершать профессиональную карьеру.
«Удары в голову — это больно. Хватит. Зачем? Есть мотивация у Саши? Если есть мотивация, то можно. Но если её нет, зачем? Просто я был в его шкуре. Я не вижу у Саши мотивации. Покажет ли он прежний уровень? Очень сложно подниматься с пятой точки, когда у тебя всё есть, когда ты не голоден. А Сашка уже не голодный», — передаёт слова Цзю корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.
Напомним, что в предыдущем поединке Поветкин досрочно проиграл Диллиану Уайту.
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