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Алджэмейн Стерлинг перенёс операцию, из-за которой отложили его реванш с Петром Яном

Алджэмейн Стерлинг перенёс операцию, из-за которой отложили его реванш с Петром Яном
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг перенёс операцию, из-за которой его реванш с россиянином Петром Яном состоится позже, чем изначально предполагалось. Об этом он сообщил в «Инстаграме».

«Огромное спасибо доктору Роберту Уоткинсу за восстановление моей шеи с заменой диска между шестым и седьмым позвонками. Большая часть сил вернулась немедленно, и больше нет ни онемения, ни боли!

15 апреля – мой первый день на пути восстановления. Я буду рассказывать вам обо всём на моём канале в YouTube и в «Инстаграме». Наконец я смогу снова жить без боли!» — написал Стерлинг, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алджэмейна Стерлинга.

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