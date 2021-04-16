Алджэмейн Стерлинг перенёс операцию, из-за которой отложили его реванш с Петром Яном
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг перенёс операцию, из-за которой его реванш с россиянином Петром Яном состоится позже, чем изначально предполагалось. Об этом он сообщил в «Инстаграме».
«Огромное спасибо доктору Роберту Уоткинсу за восстановление моей шеи с заменой диска между шестым и седьмым позвонками. Большая часть сил вернулась немедленно, и больше нет ни онемения, ни боли!
15 апреля – мой первый день на пути восстановления. Я буду рассказывать вам обо всём на моём канале в YouTube и в «Инстаграме». Наконец я смогу снова жить без боли!» — написал Стерлинг, прикрепив текст к соответствующей фотографии.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алджэмейна Стерлинга.
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
10:48
-
10:18
-
10:00
-
09:00
-
00:55
-
00:29
- 15 апреля 2021
-
23:36
-
22:45
-
22:39
-
21:20
-
20:40
-
19:58
-
18:18
-
17:12
-
16:31
-
16:02
-
15:23
-
14:42
-
13:28
-
12:02
-
11:00
-
10:08
-
09:00
-
06:53
-
06:29
-
06:04
-
05:48
-
03:52
-
03:28
-
00:48
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:12
-
22:31
-
22:24
-
22:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам