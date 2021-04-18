Результаты всех боёв турнира ММА Серия-30: Куликово поле 7

Вчера, 17 апреля, в Калининграде прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-30: Куликово поле 7, в ходе которого состоялись 11 поединков.
Результаты всех боёв:
1. Егор Климочкин (Россия) победил Павла Грико (Россия) раздельным решением судей;
2. Руслан Курбанов (Россия) победил Дмитрия Панкратова (Россия) болевым приемом в 1-м раунде (4:21);
3. Ибрагим Ильясов (Россия) победил Антония Иванова (Россия) ТКО в 1-м раунде (1:42);
4. Иван Ионичев (Россия) победил Михаила Тарханова (Россия) удушающим приемом в 1-м раунде (2:58);
5. Константин Ли (Россия) победил Александра Махнева (Россия) удушающим приемом в 1-м раунде (0:44).
6. Рустамбек Нуржанов (Кыргызстан) победил Владислава Безобразова (Россия) ТКО во 2-м раунде (1:44);
7. Грант Бабакехян (Россия) победил Мурада Шахбанова (Россия) удушающим приемом в 2-м раунде (1:44).
8. Дмитрий Андрюшко (Россия) победил Дениса Езута (Россия) ТКО во 2-м раунде (3:52);
9. Роман Карасёв (Россия) победил Евгения Гонтарева (Россия) удушающим приемом в 1-м раунде (4:43).
10. Олег Личковаха (Россия) победил Никиту Кочеткова (Россия) удушающим приемом в 1-м раунде (4:34).
11. Сергей Бобрышев (Россия) победил Рамазана Амирова (Россия) удушающим приемом в 2-м раунде (3:33).
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