Украинский боксёр Редкач: жаль, что я родился в такой стране. Тут завистливые и злые люди

Украинский боксёр Иван Редкач прокомментировал поражение от американца Реджиса Прогрейса. Многие болельщики обвинили Редкача в том, что он симулировал удар ниже пояса в поединке, который завершился победой Прогрейса единогласным решением судей, после того как бой остановили.
«Всё хорошо. Пусть говорят что угодно. Комиссия знает лучше, для этого она и существует. Я не смотрю за всеми. Все уже мои и деньги посчитали, и потратили, или уж знают, как потратят.
Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди — не все, но большинство. Тот же Папа Толя (Анатолий Ломаченко, отец экс-чемпиона мира Василия Ломаченко. – Прим. «Чемпионата») пишет Саше Гвоздику, что приехал меня поддержать. Это уже старческий маразм», — написал Редкач в своём «фейсбуке», отвечая на комментарий одного из пользователей.
Фото: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4393931713974648&id=100000735881159
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