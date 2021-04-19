«Вот что с тобой сделали стероиды». Макгрегор и Диаз устроили перепалку в «Твиттере»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американский боец Нейт Диаз устроили перепалку в «Твиттере».
«Система Макгрегора FAST (тренировочная программа Конора — Fighter Aerobic/Anaerobic System of Training. — Прим. «Чемпионата»). Вот что с тобой сделали стероиды», — написал Диаз на своей странице в «Твиттере», опубликовав фотографию поверженного Макгрегора.
«Глупый гусь, это было до FAST. Она была создана после этого боя. А вот результат того, что я следовал этой программе — твоё лицо, похожее на тарелку с соусом сальса. А теперь скачай моё приложение, пустоголовый индюк», — ответил Макгрегор.
Публикация доступна на странице Конора Макгрегора в «Твиттере».
«Значит, я вынудил тебя разработать FAST, но ты не использовал её в боях с Мэйвезером, Кебабом или Дастином Порье. Хотя в этой игре предполагается постоянно чему-то учиться, а не продолжать лажать, как новичок.
Я создам свою тренировочную программу, чтобы показать этому тупице, как это делается. Это не та же самая чушь от Макгрегора, который пытается копировать мою подготовку с велосипедом, плаванием и прочим. Бро, ты понятия не имеешь, какого чёрта ты делаешь», — написал Диаз.
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