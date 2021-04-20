UFC 261: полный кард турнира с главным боем Усман — Масвидаль

В ночь с 24 на 25 апреля мск в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 261. В главном событии вечера сразятся действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман и претендент на пояс Хорхе Масвидаль. Также в основном карде Чжан Вейли проведёт защиту титула в бою с Роуз Намаюнас, а Валентина Шевченко — с Джессикой Андраде. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Камару Усман — Хорхе Масвидаль

Чжан Вейли — Роуз Намаюнас

Валентина Шевченко — Джессика Андраде

Крис Уайдман — Юрайя Холл

Энтони Смит — Джимми Крут

Предварительный кард

Алекс Оливейра — Рэнди Браун

Дуайт Грант — Стефан Секулич

Брендон Аллен — Карл Роберсон

Тристан Коннелли — Пэт Сабатини

Данаа Батгерел — Кевин Нативидад

Родриго Варгас — Зу Ронг

Джефф Молина — Киленг Ори

Ариана Карнелосси — На Лианг