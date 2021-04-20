UFC 261: полный кард турнира с главным боем Усман — Масвидаль

В ночь с 24 на 25 апреля мск в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 261. В главном событии вечера сразятся действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман и претендент на пояс Хорхе Масвидаль. Также в основном карде Чжан Вейли проведёт защиту титула в бою с Роуз Намаюнас, а Валентина Шевченко — с Джессикой Андраде. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Камару Усман — Хорхе Масвидаль
Чжан Вейли — Роуз Намаюнас
Валентина Шевченко — Джессика Андраде
Крис Уайдман — Юрайя Холл
Энтони Смит — Джимми Крут
Предварительный кард
Алекс Оливейра — Рэнди Браун
Дуайт Грант — Стефан Секулич
Брендон Аллен — Карл Роберсон
Тристан Коннелли — Пэт Сабатини
Данаа Батгерел — Кевин Нативидад
Родриго Варгас — Зу Ронг
Джефф Молина — Киленг Ори
Ариана Карнелосси — На Лианг
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