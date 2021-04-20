Чимаев сравнил себя с Майком Тайсоном и Мохаммедом Али
Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что стремится показать всему миру свой уровень. Чеченец со шведским паспортом сравнил себя с легендарными бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу Майком Тайсоном и Мохаммедом Али.
«Я провёл в UFC всего три поединка. Ещё не показал, кем я являюсь. Некоторые всё ещё говорят, что я побил каких-то дерьмовых соперников. Это мотивирует меня показать, кто я есть на самом деле. Должен показать этим людям, кто я есть, как я буду размазывать соперников и заберу пояс. Покажу, кто в мире лучший. Я Майк Тайсон от ММА, я Мохаммед Али от ММА. Покажу это всем», — приводит слова Чимаева ESPN MMA в «Инстаграме».
Ожидается, что Чимаев проведёт следующий поединок в конце июля или начале августа 2021 года.
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