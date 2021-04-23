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Тафгай Назаров – о бое Емельяненко с Джиганом: лучше качать хайп, чем сидеть в тюрьме

Тафгай Назаров – о бое Емельяненко с Джиганом: лучше качать хайп, чем сидеть в тюрьме
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился ожиданиями от поединка бойца MMA Александра Емельяненко с известным рэпером Джиганом. Ранее Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.

«С большим удовольствием жду боя между Александром Емельяненко и известным рэпером Джиганом. Ребята отлично монетизировали себя, эту будет нереальный хайп.

Насколько мне известно, Саша готовится на подмосковной базе в Чехове, как настоящий русский витязь. Лично у меня только положительные воспоминания от этого замечательного российского города, с ностальгией вспоминаю времена работы в чеховском «Витязе». С нетерпением жду боя, будем смотреть его всей семьёй.

Повторюсь, отличная задумка. Лучше качать хайп, монетизировать свой талант и щекотать людям нервы, чем сидеть в тюрьме. Призываю всех лихих парней поддержать бойцов, пусть срубят максимальный хайп», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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