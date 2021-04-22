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«Тут Джиган нормальный, а не пивная бочка». Подписчики о старом фото Емельяненко с рэпером

«Тут Джиган нормальный, а не пивная бочка». Подписчики о старом фото Емельяненко с рэпером
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» старую фотографию, на которой изображён он и известный рэп-исполнитель Джиган. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о проведении поединка, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.

«Нормально же общались», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Так и сейчас же нормально общаетесь».
«Это когда Джига ещё был Джастином».
«Здесь ещё Джиган нормальный, а не пивная бочка, которая вот-вот лопнет».
«Он тогда ещё не сильно увлекался бодибилдингом».

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