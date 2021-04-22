«Тут Джиган нормальный, а не пивная бочка». Подписчики о старом фото Емельяненко с рэпером

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» старую фотографию, на которой изображён он и известный рэп-исполнитель Джиган. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о проведении поединка, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.

«Нормально же общались», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Так и сейчас же нормально общаетесь».

«Это когда Джига ещё был Джастином».

«Здесь ещё Джиган нормальный, а не пивная бочка, которая вот-вот лопнет».

«Он тогда ещё не сильно увлекался бодибилдингом».