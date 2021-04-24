Вудли исчез из обновлённого рейтинга UFC, вероятно, его уволили из организации

Известный боец ММА Тайрон Вудли исчез из обновлённого рейтинга UFC. Исключение из рейтинга может означать увольнение бойца из организации.

Ранее из рейтингов пропали Жуниор Дос Сантос и Алистар Оверим. Они оба в итоге покинули промоушен. Что касается Вудли, то его имя также исчезло с сайта UFC из раздела, где представлены все бойцы организации.

Последний бой Вудли провёл на турнире UFC 260. Он проиграл Висенте Луке, бой был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману.

После поражения Вудли в поединке с Луке президент UFC сказал, что с большой долей вероятности 39-летний боец покинет организацию.