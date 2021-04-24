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Вудли исчез из обновлённого рейтинга UFC, вероятно, его уволили из организации

Вудли исчез из обновлённого рейтинга UFC, вероятно, его уволили из организации
Бокс/ММА / UFC 0

Известный боец ММА Тайрон Вудли исчез из обновлённого рейтинга UFC. Исключение из рейтинга может означать увольнение бойца из организации.

Ранее из рейтингов пропали Жуниор Дос Сантос и Алистар Оверим. Они оба в итоге покинули промоушен. Что касается Вудли, то его имя также исчезло с сайта UFC из раздела, где представлены все бойцы организации.

Последний бой Вудли провёл на турнире UFC 260. Он проиграл Висенте Луке, бой был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману.

После поражения Вудли в поединке с Луке президент UFC сказал, что с большой долей вероятности 39-летний боец покинет организацию.

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